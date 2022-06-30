Разрушенный мост в Демидове планируют восстановить через три недели

Мост возле села Демидов в Вышгородском районе, разрушенный молнией 29 июня, должны восстановить в течение трех недель.

Источник: начальник Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин в комментарии Суспільному

Прямая речь: "Наша задача сегодня максимально быстро возобновить работу мостовой переправы. Мы понимаем, что основной поток транспорта Иванской, Полесской и Дымерской общины – в Киев. И они сейчас могут добираться в Киев либо через Бородянку, либо через Гостомель".

Детали: По его словам, пока нет нормального транспортного сообщения между Вышгородской и Дымерской и другими общинами, хотя открыт старый мост, который был признан аварийным. Трафик через данный мост ограничен: через него пускают только скорые, полицию, пожарные машины, хлеб.

Полноценное сообщение планируют восстановить через три недели.

Что предшествовало: В селе Демидов на Киевщине в результате удара молнии и детонации взрывного устройства разрушен мост через реку Ирпень, движение транспорта невозможно, есть погибший и раненые.

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко опубликовал схему объезда для легкового и грузового транспорта.