На Закарпатті за 7 тисяч доларів чоловікам робили фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон
Поліцейські викрили незаконну схему на Закарпатті, за якою чоловікам призовного віку за 7 тисяч доларів робили фіктивну "інвалідність" і переправляли за кордон.
Джерело: пресслужба Національної поліції
Дослівно: "Перекрили незаконний канал перетину кордону особами призовного віку оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції.
Організував його мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом".
Деталі: 3 червня поліцейські затримали ініціатора схеми в Мукачеві під час отримання 7100 доларів. А його спільників затримали у Львові співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції.
У ході затримання правоохоронці вилучили в зловмисників копії документів тих осіб, яких імовірно планували переправляти за кордон, зокрема копії паспортів, свідоцтва про народження та COVID-сертифікати.
За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до 9-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років.
Передісторія:
- 2 червня прикордонники викрили керівника благодійного фонду, який за 20 тисяч гривень незаконно переправляв чоловіків за кордон.
- 31 травня прикордонники викрили киянина, який за 9000 доларів допомагав потенційним призовникам перетинати кордон з Молдовою.
- Наприкінці травня ДПСУ повідомляли, що до України впродовж місяця заїжджає в цілому більше людей, ніж виїжджає.