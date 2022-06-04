Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті за 7 тисяч доларів чоловікам робили фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 16:33
затримання спільників організатора схеми з незаконного переправлення чоловіків за кордон. фото: нацполіція

Поліцейські викрили незаконну схему на Закарпатті, за якою чоловікам призовного віку за 7 тисяч доларів робили фіктивну "інвалідність" і переправляли за кордон.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Перекрили незаконний канал перетину кордону особами призовного віку оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції.

Організував його мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені  медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом".

Деталі: 3 червня поліцейські затримали ініціатора схеми в Мукачеві під час отримання 7100 доларів. А його спільників затримали у Львові співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

У ході затримання правоохоронці вилучили в зловмисників копії документів тих осіб, яких імовірно планували переправляти за кордон, зокрема копії паспортів, свідоцтва про народження та COVID-сертифікати.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до 9-ти років позбавлення волі.

ВІДЕО ДНЯ
Готівка, виявлена в організаторів схеми
Готівка, виявлена в організаторів схеми
фото: нацполіція
Затримання зловмисників у Львові
Затримання зловмисників у Львові
фото: нацполіція
Затримання організатора схеми в Мукачеві
Затримання організатора схеми в Мукачеві
Фото: нацполіція

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років. 

Передісторія: 

  • 2 червня прикордонники викрили керівника благодійного фонду, який за 20 тисяч гривень незаконно переправляв чоловіків за кордон.
  • 31 травня прикордонники викрили киянина, який за 9000 доларів допомагав потенційним призовникам перетинати кордон з Молдовою.
  • Наприкінці травня ДПСУ повідомляли, що до України впродовж місяця заїжджає в цілому більше людей, ніж виїжджає.

Теми: поліціякордонЗакарпаттяВоєнний стан
Головне сьогодні

Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
поліція
Із Київського водосховища дістали ворожий гелікоптер
Усі поліцейські, які залишилися на окупованих територіях, звільнені – Клименко
У Києві виявили п’яного водія-рекордсмена: перевищив норму алкоголю в понад 25 разів
Останні новини
07:07
По Краматорську був авіаудар, пошкоджено підприємства
06:50
Біля Швеції стартують масштабні морські навчання НАТО
06:03
оновленоУ Києві прогриміли вибухи
04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
03:45
оновленоЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
03:00
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
01:30
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
00:30
Гайдай: Росіяни кидають всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька
23:45
Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних
Усі новини...