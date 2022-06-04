На Закарпатті за 7 тисяч доларів чоловікам робили фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон

затримання спільників організатора схеми з незаконного переправлення чоловіків за кордон. фото: нацполіція

Поліцейські викрили незаконну схему на Закарпатті, за якою чоловікам призовного віку за 7 тисяч доларів робили фіктивну "інвалідність" і переправляли за кордон.

Джерело: пресслужба Національної поліції

Дослівно: "Перекрили незаконний канал перетину кордону особами призовного віку оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі обласної поліції.

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Організував його мешканець Закарпатської області та залучив до оборудки двох львів’ян. Аби чоловіки призовного віку мали правові підстави виїхати за кордон, фігуранти надавали їм підроблені медичні документи про наявність у них інвалідності та онлайн супроводжували їх поїздку потягом".

Деталі: 3 червня поліцейські затримали ініціатора схеми в Мукачеві під час отримання 7100 доларів. А його спільників затримали у Львові співробітники управління стратегічних розслідувань Нацполіції.

У ході затримання правоохоронці вилучили в зловмисників копії документів тих осіб, яких імовірно планували переправляти за кордон, зокрема копії паспортів, свідоцтва про народження та COVID-сертифікати.

ВІДЕО ДНЯ

За незаконне переправлення осіб через державний кордон може загрожувати до 9-ти років позбавлення волі.

Готівка, виявлена в організаторів схеми фото: нацполіція

Затримання зловмисників у Львові фото: нацполіція

Затримання організатора схеми в Мукачеві Фото: нацполіція

Нагадаємо: Під час воєнного стану Державна прикордонна служба обмежила виїзд закордон чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 років.

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