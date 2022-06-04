Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Міністр оборони Олексій Резніков поділився оптимістичними прогнозами, що активні бойові дії між Збройними силами України та російськими окупаційними військами припиняться до кінця 2022 року.

Джерело: виступ Резнікова на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 в Братиславі

Пряма мова Резнікова: "Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави.

Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року".

Деталі: Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі довкола Росії є "їхніми", тому їх треба "повернути". Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію й не ослабить її військову міць.

Також він сказав, що російська армія засвідчила всьому світові, що її образ як "другої армії світу" виявився хибним. Натомість в Україні російські військові проявили себе не як реґулярна армія сучасної держави, а як зграя вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді варто долучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, бо це в інтересах усього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес долучення України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.

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Українські Сили оборони наразі зосереджені на відкиданні ворожих військ з усіх тимчасово окупованих територій України, а далі Київ буде розглядати питання, як забезпечити безпеку України, коли Росія є її сусідом.

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