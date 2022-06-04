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Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 19:58
Олексій Резніков. фото: getty images

Міністр оборони Олексій Резніков поділився оптимістичними прогнозами, що активні бойові дії між Збройними силами України та російськими окупаційними військами припиняться до кінця 2022 року.

Джерело: виступ Резнікова на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022 в Братиславі

Пряма мова Резнікова: "Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї нашої держави. 

Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року".

Деталі: Резніков нагадав присутнім, що плани Кремля ґрунтуються на переконанні в тому, що всі землі довкола Росії є "їхніми", тому їх треба "повернути". Міністр додав, що наступними жертвами російської військової агресії стануть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші, якщо Україна з партнерами не зупинить Росію й не ослабить її військову міць.

Також він сказав, що російська армія засвідчила всьому світові, що її образ як "другої армії світу" виявився хибним. Натомість в Україні російські військові проявили себе не як реґулярна армія сучасної держави, а як зграя вбивць, мародерів і ґвалтівників.

Міністр оборони наполіг, що на саміті НАТО в Мадриді варто долучити Україну в стратегію Альянсу на наступні 10 років, бо це в інтересах усього цивілізованого світу. На його думку, НАТО слід почати процес долучення України до Альянсу де-факто, якщо це поки неможливо здійснити де-юре.

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Українські Сили оборони наразі зосереджені на відкиданні ворожих військ з усіх тимчасово окупованих територій України, а далі Київ буде розглядати питання, як забезпечити безпеку України, коли Росія є її сусідом.

Передісторія:

  • У керівництві Головного управління розвідки Міністерства оборони визнавали, що Кремль не відмовиться від своїх початкових намірів підкорити Україну, тож активна фаза бойових дій може затягнутися до кінця зими й навіть довше.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше казав, що "відчуття перемоги не буде в жодної зі сторін" аж до зими.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що російсько-українська війна може тривати роками.

Теми: РезніковвійнаМіноборонивійна
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