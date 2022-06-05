Папа Римський закликав лідерів не воювати, а почати переговори

Папа Франциск у ході проповіді на площі святого Петра в римі 5 червня. фото: getty images

Папа Римський Франциск у ході недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі закликав національних лідерів не наражати життя людей на жахи війни в Україні, а почати переговори щодо припинення вогню.

Джерело: Vatican News

Пряма мова Папи Франциска: "Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок.

Реклама:

І в той час, як шаленіє безумство руйнування і смерті та розпалюються протистояння, підживлюючи ескалацію, дедалі небезпечнішу для всіх, повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення".

Деталі: Свій заклик понтифік приурочив до відзначення свята П’ятидесятниці католиками світу. Очільник Святого Престолу зауважив, що в Україні вона збігається зі ста днями війни.

Папа Франциск попросив вірян невтомно молитися за настання миру в Україні й порятунок людей, особливо дітей, від жахів війни. Папа закликав лідерів світу зупинити "моторошне знищення сіл і міст на сході України".

ВІДЕО ДНЯ

У своїй проповіді Папа оминув увагою те, що війська агресія проти України здійснюється через Росію та особисто російського президента Володимира Путіна.

Читайте також: Папа, що образив українців: що стало причиною останніх рішень та заяв понтифіка

Передісторія: