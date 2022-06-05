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Папа Римський закликав лідерів не воювати, а почати переговори

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 16:08
Папа Римський закликав лідерів не воювати, а почати переговори
Папа Франциск у ході проповіді на площі святого Петра в римі 5 червня. фото: getty images

Папа Римський Франциск у ході недільної проповіді на площі Святого Петра в Римі закликав національних лідерів не наражати життя людей на жахи війни в Україні, а почати переговори щодо припинення вогню.

Джерело: Vatican News

Пряма мова Папи Франциска: "Однак, тепер, через сто днів після початку збройної агресії проти України, на людство знову спустився кошмар війни, яка є запереченням Божої мрії: народи, що воюють, народи, що вбивають одні одних, люди, що замість наближатися, змушені віддалятися від своїх домівок.

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І в той час, як шаленіє безумство руйнування і смерті та розпалюються протистояння, підживлюючи ескалацію, дедалі небезпечнішу для всіх, повторюю свій заклик до провідників народів: будь ласка, не ведіть людство до знищення! Не ведіть людство до знищення. Нехай же розпочнуться справжні переговори, конкретні переговори про припинення вогню і про прийнятне вирішення".

Деталі: Свій заклик понтифік приурочив до відзначення свята П’ятидесятниці католиками світу. Очільник Святого Престолу зауважив, що в Україні вона збігається зі ста днями війни.

Папа Франциск попросив вірян невтомно молитися за настання миру в Україні й порятунок людей, особливо дітей, від жахів війни. Папа закликав лідерів світу зупинити "моторошне знищення сіл і міст на сході України".

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У своїй проповіді Папа оминув увагою те, що війська агресія проти України здійснюється через Росію та особисто російського президента Володимира Путіна. 

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Передісторія: 

  • 4 червня Папа Франциск на запитання українського хлопчика-біженця відповів, що дуже волів би приїхати до України, але боїться нашкодити.
  • 1 червня понтифік закликав припинити блокаду українських морських портів та не шантажувати найбідніші країни світу голодом через відсутність поставок українського зерна.
  • На початку травня Папа Франциск заявляв, що він готовий відвідати Москву, щоби провести розмову з російським президентом Володимиром Путіном, але сенсу їхати в Київ не бачить.
  • Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Папа Римський, порушивши норми протоколу, самостійно поїхав до посольства РФ у Римі й вимагав, щоби Росія негайно зупинилася й вивела війська.
  • Ватикан пропонув своє посередництво в організації перемовин щодо припинення вогню та перемир'я між Росією та Україною.

Теми: Папа РимськийВатиканпереговориперемир’я
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