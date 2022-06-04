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Папа Римський: Дуже хочу приїхати в Україну, але боюсь нашкодити

Денис КарловськийСубота, 4 червня 2022, 20:56
Папа Франциск обіймає українського хлопчика-біженця в Римі 4 червня. фото: getty images

Папа Римський Франциск сказав українському хлопчику, який втік від війни до Італії, що він би хотів відвідати Україну, але слід дочекатися слушної миті.

Джерело: Vatican News

Пряма мова Папи Франциска: "Я б хотів поїхати до України. Але мені необхідно почекати слушного часу зробити це, адже нелегко приймати рішення, яке може зашкодити світові більше, ніж принести йому добра".

Деталі: Понтифік в рамках регулярної ініціативи "Дитячий потяг" зустрівся зі 160 школярів з усієї Італії. Серед них був український хлопчик-біженець. Він запитав Папу Франциска, чи зможе він відвідати Україну й врятувати всіх дітей, які там страждають.

Понтифік додав, що цього тижня він очікує візиту українських посадовців, які мають обговорити деталі його можливого візиту.

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Довідково: Останній візит голови Римо-Католицької Церкви до України був у червні 2001 року. Папа Римський Йоан Павло ІІ тоді відвідав Київ і Львів, де очолив богослужіння. Літургію українською мовою на іподромі у Львові разом з понтифіком вів кардинал Любомир Гузар.

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Його особисто приймав і супроводжував президент Леонід Кучма. Папа Йоан Павло ІІ також відвідав і схилив коліна на Аскольдовій могилі, а також поклав траурні вінки на меморіалах у Бабиному Яру та Биківні. 

Передісторія: 

  • На початку травня Папа Франциск заявляв, що він готовий відвідати Москву, щоби провести розмову з російським президентом Володимиром Путіном, але сенсу їхати в Київ не бачить.
  • Президент Володимир Зеленський заявляв, що влада України плекає надію, що понтифік зуміє особисто відвідати Україну й підтримати людей під час російсько-української війни.
  • У березні президент Зеленський офіційно запросив Папу Римського відвідати Україну. На початку квітня понтифік припускав, що може відвідати Україну, навіть попри бойові дії на території країни.
  • Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, Папа Римський, порушивши норми протоколу, самостійно поїхав до посольства РФ у Римі й вимагав, щоби Росія негайно зупинилася й вивела війська.
  • Ватикан пропонув своє посередництво в організації перемовин щодо припинення вогню та перемир'я між Росією та Україною.

Теми: Папа РимськийВатиканцеркварелігія
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