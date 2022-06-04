Папа Римський: Дуже хочу приїхати в Україну, але боюсь нашкодити

Папа Римський Франциск сказав українському хлопчику, який втік від війни до Італії, що він би хотів відвідати Україну, але слід дочекатися слушної миті.

Джерело: Vatican News

Пряма мова Папи Франциска: "Я б хотів поїхати до України. Але мені необхідно почекати слушного часу зробити це, адже нелегко приймати рішення, яке може зашкодити світові більше, ніж принести йому добра".

Деталі: Понтифік в рамках регулярної ініціативи "Дитячий потяг" зустрівся зі 160 школярів з усієї Італії. Серед них був український хлопчик-біженець. Він запитав Папу Франциска, чи зможе він відвідати Україну й врятувати всіх дітей, які там страждають.

Понтифік додав, що цього тижня він очікує візиту українських посадовців, які мають обговорити деталі його можливого візиту.

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Довідково: Останній візит голови Римо-Католицької Церкви до України був у червні 2001 року. Папа Римський Йоан Павло ІІ тоді відвідав Київ і Львів, де очолив богослужіння. Літургію українською мовою на іподромі у Львові разом з понтифіком вів кардинал Любомир Гузар.

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Його особисто приймав і супроводжував президент Леонід Кучма. Папа Йоан Павло ІІ також відвідав і схилив коліна на Аскольдовій могилі, а також поклав траурні вінки на меморіалах у Бабиному Яру та Биківні.

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