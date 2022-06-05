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"Енергоатом" показав проліт російської ракети над АЕС

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 17:16

НАЕК "Енергоатом" оприлюднив відео прольоту російської ракети "Калібр" над Південноукраїнською АЕС на Миколаївщині у неділю зранку.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Відео з камер спостереження Південноукраїнської АЕС, які зафіксували проліт російської ракети над станцією сьогодні о 5:30 ранку.

Ймовірно, це одна з ракет, які влучили сьогодні зранку по Києву".

Що передувало: Близько 6 ранку 5 червня на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

За попередніми даними російські війська здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Одну ракету було знищено.

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"Енергоатом" заявляв, що російська ракета "Калібр", яку запустили по Києву, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС, що на Миколаївщині.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, але жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає.

Теми: АЕСвійнаРосія
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