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Данілов про Сєвєродонецьк: Тимчасова втрата територій – не трагедія

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 19:32
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що тимчасова вимушена втрата Україною своїх територій не є трагедією, і головне – зберегти країну.

Джерело: Данілов у інтерв'ю Financial Times

Деталі: За словами Данілова, ЗСУ можуть ще більше відступити із Сєверодонецька та інших міст у регіоні для того, щоб перегрупуватися.

Пряма мова: "Тимчасова втрата територій – це не трагедія. Трагедією буде втрата країни".

Більше деталей: Данілов висловив упевненість, що західна зброя, необхідна для контратаки, "обов'язково прибуде", додавши, що він "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".

Секретар РНБО зазначив, що у Сєверодонецьку та Лисичанську противник має перевагу в артилерії, і Україна зараз не може "адекватно відповісти тим самим" через брак необхідного озброєння.

Данілов також зазначив, що через очевидну готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних надбань українським військовим стало важче утримувати позиції.

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"Росія – велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають", – сказав він.

Що передувало: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася. Раніше під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Водночас Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку.

Теми: ДаніловСєвєродонецьквійнаДонбас
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