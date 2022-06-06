Данілов про Сєвєродонецьк: Тимчасова втрата територій – не трагедія

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що тимчасова вимушена втрата Україною своїх територій не є трагедією, і головне – зберегти країну.

Джерело: Данілов у інтерв'ю Financial Times

Деталі: За словами Данілова, ЗСУ можуть ще більше відступити із Сєверодонецька та інших міст у регіоні для того, щоб перегрупуватися.

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Пряма мова: "Тимчасова втрата територій – це не трагедія. Трагедією буде втрата країни".

Більше деталей: Данілов висловив упевненість, що західна зброя, необхідна для контратаки, "обов'язково прибуде", додавши, що він "більш ніж упевнений, що ми повернемо свої території".

Секретар РНБО зазначив, що у Сєверодонецьку та Лисичанську противник має перевагу в артилерії, і Україна зараз не може "адекватно відповісти тим самим" через брак необхідного озброєння.

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Данілов також зазначив, що через очевидну готовність Росії пожертвувати своїми військами заради незначних територіальних надбань українським військовим стало важче утримувати позиції.

"Росія – велика країна за розмірами, і в неї багато цього гарматного м'яса, яке сюди надсилають", – сказав він.

Що передувало: Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вранці 6 червня повідомив, що ситуація в Сєвєродонецьку погіршилася. Раніше під час контрнаступу було відбито половину міста, але зараз ЗСУ утримують позиції у промзоні.

Водночас Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив, що українські військові не дозволяють ворогу взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк, а також утримують контроль у Сєвєродонецьку.