Невзоров ще не отримав громадянство України – Данілов

Колишній депутат Держдуми Росії та журналіст Олександр Невзоров станом на 6 червня ще не отримав громадянства України.

Джерело: секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі "24 каналу", "Слово і діло"

Пряма мова: "Щодо Невзорова – відкладемо в окрему скриньку. По-перше, у нього ще немає громадянства, він лише звернувся по громадянство".

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Деталі: За словами секретаря РНБО, кожному, хто захоче здобути українське громадянство, необхідно буде пройти відповідну процедуру, передбачену Конституцією та законами України.

Цьому передувало: 3 червня у російських телеграм-каналах з'явилася інформація, що Невзоров із дружиною хочуть отримати громадянство України, а радник голови МВС України Антон Геращенко повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині.

Сам Невзоров заявив, що стає "на бік жертви", і подякував людям України, що дозволили йому "зайняти серед них місце".

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Зеленський заявив, що Невзоров хотів позбутися громадянства РФ, бо підтримує Україну. Президент висловив думку, що треба "хитати Росію" у будь-який спосіб, і що люди, які виступають за Україну, – це теж зброя.

Українська спільнота була обурена чутками про українське громадянство для Невзорова.