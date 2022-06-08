Поля у вирвах, вибухи й руйнування: Maxar показала знімки зі сходу, Єрмак прокоментував

Американська компанія "Maxar Technologies" показала свіжі знімки руйнувань на сході України, де йдуть бої, голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що українська влада домагатиметься звільнення усіх своїх територій від окупантів.

Джерело: Maxar Technologies у Twitter, Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Так сьогодні виглядають поля у Донецькій та Луганській областях. Опубліковані у ЗМІ знімки Maxar Technologies на весь світ продемонстрували інтенсивність бойових дій, коли земля всіяна воронками від снарядів. Там тривають важкі бої, у росіян багато техніки та артилерії".

Поля, всіяні сотнями артилерійських вирв

Пряма мова: "Мета України – звільнення всіх наших територій. Це і буде для нас перемогою. Про це я сказав на зустрічі з послами G7, і такою є наша спільна позиція".

Деталі: Єрмак наголосив, що влада робить усе, щоб ЗСУ мали більше зброї, а підписання оборонного контракту з Польщею посилить можливості української армії.

Нові супутникові знімки Maxar Technologies було зроблено 6 червня.

На них видно:

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Артилерійські вибухи вздовж річки Сіверський Донець та Богородичне

Воронку від бомби діаметром 40 м у Довгенькому

Вирва (воронка) від бомби у Довгенькому

Установки РСЗВ у полях поблизу Сєвєродонецька

РСЗВ у полях поблизу Сєвєродонецька

Буксовану артилерію, орієнтовану на Сєвєродонецьк

Артилерія, націлена на Сєвєродонецьк

Артилерійські снаряди, що розриваються поблизу міста Долина

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