Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поля у вирвах, вибухи й руйнування: Maxar показала знімки зі сходу, Єрмак прокоментував

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 11:12
Довгеньке і вирва від бомби, фото Maxar Technologies

Американська компанія "Maxar Technologies" показала свіжі знімки руйнувань на сході України, де йдуть бої, голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що українська влада домагатиметься звільнення усіх своїх територій від окупантів. 

Джерело: Maxar Technologies у Twitter, Андрій Єрмак у Telegram

Пряма мова Єрмака: "Так сьогодні виглядають поля у Донецькій та Луганській областях. Опубліковані у ЗМІ знімки Maxar Technologies на весь світ продемонстрували інтенсивність бойових дій, коли земля всіяна воронками від снарядів. Там тривають важкі бої, у росіян багато техніки та артилерії".

 
Поля, всіяні сотнями артилерійських вирв

Пряма мова: "Мета України – звільнення всіх наших територій. Це і буде для нас перемогою. Про це я сказав на зустрічі з послами G7, і такою є наша спільна позиція".

Деталі: Єрмак наголосив, що влада робить усе, щоб ЗСУ мали більше зброї, а підписання оборонного контракту з Польщею посилить можливості української армії.

Нові супутникові знімки Maxar Technologies було зроблено 6 червня. 

На них видно:

ВІДЕО ДНЯ

Артилерійські вибухи вздовж річки Сіверський Донець та Богородичне

 
Артилерійські вибухи вздовж річки Сіверський Донець та Богородичне

Воронку від бомби діаметром 40 м у Довгенькому

 
Вирва (воронка) від бомби у Довгенькому

Установки РСЗВ у полях поблизу Сєвєродонецька

 
РСЗВ у полях поблизу Сєвєродонецька

Буксовану артилерію, орієнтовану на Сєвєродонецьк

 
Артилерія, націлена на Сєвєродонецьк

Артилерійські снаряди, що розриваються поблизу міста Долина

 
Вибухи поблизу Долини

Руйнування Рубіжного – на знімках видно, як місто виглядало згори 29 березня, і яким стало до 6 червня

Рубіжне 29.03.2022
Рубіжне 29.03.2022
Рубіжне 06.06.2022
Рубіжне 06.06.2022

Нагадаємо: Російські загарбники взяли Рубіжне під контроль 13 травня, за Сєвєродонецьк ще йдуть бої, хоча росіяни контролюють значну частину міста, що стало адміністративним центром Луганської області після окупації Луганська. 

Теми: війнаЛуганська областьДонецька областьАндрій Єрмак
Головне сьогодні

Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб

"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу

ФОТОНардеп, який виїхав на окуповану Херсонщину, зізнався в колабораціонізмі 

документСуд заборонив "Опозиційний блок"

Україна і Росія обмінялися тілами загиблих: повернули 50 полеглих героїв

Порошенко повернувся в Україну

Усі новини...
війна
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загиблі
У Росії запалав черговий військкомат, паліїв не знайшли
"Приземляє" 99% дронів: історія створення української антидрон-рушниці
Останні новини
20:11
Російський олігарх Усманов сподівається призупинити санкції, доки Суд ЄС розглядає його скаргу
19:35
На 13 років ув’язнили двох громадян України, які прийшли з росіянами окуповувати Херсонщину
19:20
"Домовилися домовлятися": чим закінчилися перемовини РФ-Туреччина щодо деблокади портів
19:15
Росіяни готуються до подальшого наступу на Слов’янськ – Генштаб
19:00
"Слуга народу" хоче негайно позбавити мандата Ковальова: проти нього вже відкрили справу
18:59
Новий кредит Україні на 1,5 мільярда доларів: у Світовому банку пояснили, як виділятимуть кошти
18:46
Росія розгорнула "Іскандери" поблизу Херсона – Міноборони
18:44
Турецька ліра знову наближається до історичного мінімуму через відмову підвищувати ставки
18:43
Освітній омбудсмен розповів про ситуацію із зарплатами для вчителів
18:15
Учені досліджують вакцину, яка може допомогти у лікуванні раку підшлункової – дослідження
Усі новини...