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Журналісти з’ясували, як і скільки вертольотів втратила Україна під час поставок до "Азовсталі"

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 10:52
один з вертольотів, який брав участь у місії, скриншот

Збройні сили втратили щонайменше три гелікоптери під час місій щодо поставок до "Азовсталі" медикаментів та боєприпасів, а також для евакуації поранених.

Джерело: стаття "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Деталі: Відомо, що Маріуполь майже на половину оточений морем. Збройні сили втратили зв’язок із захисниками "Азовсталі" не лише водою, а й сушею, захопленою російськими окупантами. Залишився один варіант – небо.

За поставки підкріплення і забезпечення у Маріуполь відповідало Головне управління розвідки. Для польотів використовували армійські вертольоти Мі-8. 

Як розповів керівник ГУР Кирило Буданов, до захисників із допомогою літали 16 військових гелікоптерів Мі-8, а одного разу вони привезли на завод 72 бійців полку "Азов".

Загалом, за даними УП, відбулося 7 таких вертольотних місій.

Вночі, на дуже малих висотах, по маршруту, де, за розвідданими, була можливість обійти ППО, вони летіли в Маріуполь. Туди везли медикаменти, боєкомплект, їжу і воду, а назад завантажували важких поранених.

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Журналісти з’ясували, що кілька вертольотів у таких місіях Україна втратила.

Дослівно джерело: "На п'ятому польоті вперше групу засікли, коли вони повертались із Маріуполя, і один вертоліт збили.

На сьомому заході так само на зворотному шляху одна вертушка загорілась і впала на окупованій території. Тоді з Дніпра підняли інший вертоліт, рятувальний, щоб витягнути тих, хто вижив. Але його уже чекала засідка, і з ПЗРК цей вертоліт збили. Так вони там тепер і лежать вдвох, як в кіно – один біля одного".

Більше деталей: Останній, сьомий політ із забезпеченням відбувся, за даними УП, десь на межі квітня-травня, днів за 20 до повного виходу захисників з "Азовсталі".

Читайте більше: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Теми: Азов МаріупольвійнаРосія
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