Буданов розповів деталі допомоги захисникам Маріуполя: всього було 16 гелікоптерів

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.

Джерело: Буданов для американського військового видання The War Zone

Пряма мова Буданова: "Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО. Загалом було 7 таких місій.

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Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі" – УП). Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – УП) Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів".

Деталі: Начальник ГУР розповів також, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталі" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.

Також гелікоптерами під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі".

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Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

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