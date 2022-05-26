Буданов розповів деталі допомоги захисникам Маріуполя: всього було 16 гелікоптерів
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майор Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.
Джерело: Буданов для американського військового видання The War Zone
Пряма мова Буданова: "Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО. Загалом було 7 таких місій.
Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі" – УП). Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – УП) Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів".
Деталі: Начальник ГУР розповів також, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталі" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.
Також гелікоптерами під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі".
Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.
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Передісторія:
- Уперше про операцію доставки боєприпасів, провіанту та медикаментів гелікоптерами до "Азовсталі" розповів "Українській правді" секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Тоді захисники Маріуполя ще перебували в облозі російських військ на території меткомбінату "Азовсталь".
- Президент Володимир Зеленський, вже після евакуації українських військових із "Азовтсалі", в інтерв’ю ведучим "Єдиного телемарафону" розповів, що під час такий операцій гелікоптерами не повернулося додому 90% льотчиків.
- В інтерв’ю "Українській правді" засновник і перший командир полку "Азов" Андрій Білецький розповів, що останні дві спроби доставки гелікоптерами необхідних припасів для захисників Маріуполя були невдалими. Він також розповів, що ці операції не мають подібних прецедентів у світовій історії та додав, що в ході одного такого вильоту прилетіло 5 медиків із Дніпра, зокрема хірург й анестезіолог.
- 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- 20 травня російський міністр оборони Сергій Шойґу доповів російському президенту Володимиру Путіну, що нібито евакуацію українських захисників з території "Азовсталі" завершено. За його словами, в російський полон начебто здалися 2439 українських військовослужбовців. Американські експерти вважають, що росіяни завищують кількість полонених з Маріуполя. Президент Зеленський запевнив, що домовленості передбачали звільнення евакуйованих захисників з Маріуполя в рамках обміну військовополоненими.