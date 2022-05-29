Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сумнівається, що "притомні люди" можуть бачити у президента РФ Володимира Путіна ознаки недуги.

Джерело: Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, коментуючи інформацію про хвороби Путіна, пише РИА Новости

Пряма мова: "Президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати та слухати його виступи.

Не думаю, що притомні (вменяемые – рос.) люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання".

"Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і як виглядає".

Передісторія:

У квітні журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози.

На початку травня британський таблоід "The Sun" писав, що 69-річного Путіна готують до операції. І нібито на час оперативного втручання та реабілітації Путін передасть владу секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву.

Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот.

24 травня Буданов заявив, що Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.