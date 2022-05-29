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Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 22:34
Лавров прокоментував чутки про хворобу Путіна
Володимир Путін, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сумнівається, що "притомні люди" можуть бачити у президента РФ Володимира Путіна ознаки недуги.

Джерело: Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, коментуючи інформацію про хвороби Путіна, пише РИА Новости

Пряма мова: "Президент Путін щодня з'являється на публіці. Ви можете спостерігати його на екранах, читати та слухати його виступи.

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Не думаю, що притомні (вменяемые – рос.) люди можуть побачити в цій людині ознаки якоїсь недуги або нездужання".

"Залишаю це на совісті тих, хто розпускає подібні чутки всупереч повсякденним можливостям переконатися, хто і як виглядає".

Передісторія:

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Теми: ЛавровПутінздоров'я
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