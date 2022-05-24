Начальник ГУР: Путін має низку хвороб, але ще кілька років у нього є
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.
Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"
Пряма мова: "Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда".
Деталі: Буданов погодився, що Путін розгублений, але його психоемоційний стан описав ухильно.
Пряма мова: "Тут ми можемо дуже багато сперечатися, в якому стані може бути диктатор, який думав, що за три дні захопить всю країну і підніме російський прапор на будівлі адміністрації в Києві. І який третій місяць, проголошуючи, що в нього друга (а інколи і перша) армія світу, не може справитися, за його словами, "з відсталою недодержавою Україною.
Це ж його риторика. От в якому він має бути стані?".
Передісторія:
- У квітні журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози.
- На початку травня британський таблоід "The Sun" писав, що 69-річного Путіна готують до операції. І нібито на час оперативного втручання та реабілітації Путін передасть владу секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву.
- Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот.
- 24 травня російське видання "Медуза" написало, що за 3 місяці війни з Україною Путін налаштував проти себе і "партію війни", і тих, хто хоче миру, – і нібито у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" він піде та підбирають наступника.