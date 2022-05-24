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Начальник ГУР: Путін має низку хвороб, але ще кілька років у нього є

Олена РощінаВівторок, 24 травня 2022, 10:36
Начальник ГУР: Путін має низку хвороб, але ще кілька років у нього є
Володимир Путін, фото Getty Images

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що президент Росії Володимир Путін може прожити ще кілька років попри важкі хвороби, серед яких онкологічна.

Джерело: Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Так, ми повністю підтверджуємо цю інформацію (що у Путіна рак – ред.). В нього кілька важких хвороб, одна з яких рак. Але сподіватися на те, що Путін загине завтра, не варто. У нього, як мінімум, кілька років ще є. Подобається це нам чи ні, але це правда".

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Деталі: Буданов погодився, що Путін розгублений, але його психоемоційний стан описав ухильно.

Пряма мова: "Тут ми можемо дуже багато сперечатися, в якому стані може бути диктатор, який думав, що за три дні захопить всю країну і підніме російський прапор на будівлі адміністрації в Києві. І який третій місяць, проголошуючи, що в нього друга (а інколи і перша) армія світу, не може справитися, за його словами, "з відсталою недодержавою Україною.

Це ж його риторика. От в якому він має бути стані?".

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Передісторія

  • У квітні журналісти-розслідувачі повідомляли, що президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десятеро лікарів, зокрема онколог Євген Селіванов, який займався проблемами щитовидної залози. 
  • На початку травня британський таблоід "The Sun" писав, що 69-річного Путіна готують до операції. І нібито на час оперативного втручання та реабілітації Путін передасть владу секретарю Ради безпеки росії Миколі Патрушеву.
  • Голова військової розвідки України Кирило Буданов розповідав, що Володимир Путін серйозно хворий на рак, а в Росії може відбутися переворот.
  • 24 травня російське видання "Медуза" написало, що за 3 місяці війни з Україною Путін налаштував проти себе і "партію війни", і тих, хто хоче миру, – і нібито у Кремлі сподіваються, що "в найближчому майбутньому" він піде та підбирають наступника.

Теми: ПутінРосіярозвідкавійна
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