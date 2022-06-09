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Пушилін погрожує українським бійцям "трибуналом" до кінця літа

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 21:28
ДЕНИС ПУШИЛІН, AFP VIA GETTY IMAGES

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що "трибунал", який планують влаштувати в ОРДО над українськими захисниками, котрі були на "Азовсталі", проведуть до кінця літа.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости

Пряма мова терориста: "Я думаю, до кінця літа точно проведемо, тут затягувати не варто. Тут знову ж таки потрібно бути в рамках. Ми розтягувати ситуацію не маємо права".

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Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін ще 18 травня висловлювався за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".
  • Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.
  • За даними співрозмовників "Української правди" у розвідці, з "Азовсталі" вийшли 2 449 людей – і всі вони перебувають у смт Оленівка Донецької області (ОРДО), хоча російські ЗМІ заявляли про етапування частини військовополонених до Росії.
  • За даними джерел УП, домовленості з росіянами були такими: бійці повинні залишитися живими, жодних тортур, окреме компактне утримання бійців з "Азовсталі" і підготовка їх до обміну.

Теми: Азов Маріупольвійнаполонені
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