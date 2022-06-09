Пушилін погрожує українським бійцям "трибуналом" до кінця літа
Четвер, 9 червня 2022, 21:28
Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що "трибунал", який планують влаштувати в ОРДО над українськими захисниками, котрі були на "Азовсталі", проведуть до кінця літа.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова терориста: "Я думаю, до кінця літа точно проведемо, тут затягувати не варто. Тут знову ж таки потрібно бути в рамках. Ми розтягувати ситуацію не маємо права".
Знати більше: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі"
Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя
Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Ватажок бойовиків ОРДО Денис Пушилін ще 18 травня висловлювався за "міжнародний трибунал" над українськими військовими з "Азовсталі".
- Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.
- За даними співрозмовників "Української правди" у розвідці, з "Азовсталі" вийшли 2 449 людей – і всі вони перебувають у смт Оленівка Донецької області (ОРДО), хоча російські ЗМІ заявляли про етапування частини військовополонених до Росії.
- За даними джерел УП, домовленості з росіянами були такими: бійці повинні залишитися живими, жодних тортур, окреме компактне утримання бійців з "Азовсталі" і підготовка їх до обміну.