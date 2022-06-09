Пушилін погрожує українським бійцям "трибуналом" до кінця літа

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін заявив, що "трибунал", який планують влаштувати в ОРДО над українськими захисниками, котрі були на "Азовсталі", проведуть до кінця літа.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова терориста: "Я думаю, до кінця літа точно проведемо, тут затягувати не варто. Тут знову ж таки потрібно бути в рамках. Ми розтягувати ситуацію не маємо права".

Реклама:

Знати більше: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі"

Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя

Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: