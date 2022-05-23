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МЗС Росії допускає обмін бійців з "Азовсталі"

Роман ПетренкоПонеділок, 23 травня 2022, 12:06
МЗС Росії допускає обмін бійців з Азовсталі
скріншот

Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.

Джерело: "РИА Новости"

Деталі: Жодної додаткової інформації він не надав.

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Проте раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".

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Теми: Азов МаріупольполоненіРосія
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