МЗС Росії допускає обмін бійців з "Азовсталі"
Понеділок, 23 травня 2022, 12:06
Заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко допустив обговорення з Україною обміну захисників Маріуполя.
Джерело: "РИА Новости"
Деталі: Жодної додаткової інформації він не надав.
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Проте раніше член російської переговорної групи й депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що російська влада "вивчить питання" обміну затриманого народного депутата Віктора Медведчука на захисників Маріуполя, але згодом увечері "передумав".
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
- 16 травня росіяни продовжували спроби зайти на завод чи заблокувати вихід із бункерів "Азовсталі", а потім заявили, що нібито домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Західні ЗМІ повідомляли, що 17 травня з "Азовсталі" виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.
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