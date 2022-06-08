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У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 8 червня 2022, 00:53
У РФ етапували понад тисячу військових з Азовсталі – росЗМІ
Фото: бійця полку "Азов" Дмитра Козацького із Азовсталі

РосЗМІ повідомляє, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію Російської Федерації.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело

Пряма мова: "У Росію етапували понад 1 тис. людей з "Азовсталі". З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії".

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Деталі: Як уточнило джерело у правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

За його словами, у Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі".

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

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Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада планує їх обмін. 
  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • 6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Теми: РосіявійнаМаріупольполонені
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