У РФ етапували понад тисячу військових з "Азовсталі" – росЗМІ

РосЗМІ повідомляє, що понад тисячу військовослужбовців, які здалися в полон у Маріуполі, етаповано для проведення слідчих дій на територію Російської Федерації.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело

Пряма мова: "У Росію етапували понад 1 тис. людей з "Азовсталі". З ними щільно працюють правоохоронні органи. Найближчим часом після проведення очних ставок з низкою військовополонених слідство також планує направити їх до Росії".

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Деталі: Як уточнило джерело у правоохоронних органах, найближчим часом слідство має намір відправити до Росії ще частину українських військовополонених.

За його словами, у Москві можуть перебувати понад 100 осіб, "серед яких іноземні найманці, які здалися в Маріуполі".

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