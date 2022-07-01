Окупанти у Сєвєродонецьку шукають людей в свою "армію"

Очільник військово-цивільної адміністрації окупованого росіянами Сєвєродонецька Олександр Стрюк розповів, що ворог за рахунок місцевого населенням намагається поповнювати лави так званої "армії ЛНР".

Джерело: Стрюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Стрюка: "Росіяни полюють на людей, які підтримують Україну. На щастя, значна більшість з них евакуювалася".

Деталі: Стрюк повідомив, що інфраструктуру міста наразі відновити неможливо, а регулярних поставок їжі немає.

Влада радить бажаючим покинути місто в бік окупованих населених пунктів, а потім дістатися вільної території України.

Нагадаємо: Генштаб повідомляв, що на Лисичанському напрямку окупанти мають частковий успіх.

Російські окупанти вивозять обладнання з шахти "Родіна", що знаходиться в Золотому на Луганщині.