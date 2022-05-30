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У Лукашенка запланували "мобілізаційні навчання" поряд із Україною

Ірина БалачукПонеділок, 30 травня 2022, 16:47
Гомельська область Білорусі. Фото google.maps

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Джерело: білоруське державне видання БелТа з посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова

Пряма мова Кривоносова: "У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області".

Деталі: Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.

Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

Видання зазначає, що територіальна оборона у регіонах практикується з 2002 року, а збори проходять "планово щороку" під егідою місцевої влади.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.
  • 27 травня Лукашенко доручив створити у країні "народне ополчення".
  • Також повідомлялося, що білоруські рятувальники проходять підготовку для дій у "особливих умовах" та найближчими тижнями отримають зброю.
  • Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів. Крім того, Білорусь постачає Росії зброю. 

Теми: БілорусьарміяУкраїна
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