У Лукашенка запланували "мобілізаційні навчання" поряд із Україною

З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.

Джерело: білоруське державне видання БелТа з посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова

Пряма мова Кривоносова: "У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області".

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Деталі: Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.

Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.

За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".

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Видання зазначає, що територіальна оборона у регіонах практикується з 2002 року, а збори проходять "планово щороку" під егідою місцевої влади.

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