У Лукашенка запланували "мобілізаційні навчання" поряд із Україною
З 22 червня до 1 липня у Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, відбудуться планові мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами.
Джерело: білоруське державне видання БелТа з посиланням на військового комісара Гомельської області Андрія Кривоносова
Пряма мова Кривоносова: "У період навчань буде обмежено рух окремими територіями, що прилягають до об'єктів Збройних Сил. Крім того, заплановані заходи вогневої підготовки на стрільбищах, розташованих у Гомельській області".
Деталі: Видання зазначає, що навчання проводяться для "підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності військових комісаріатів, удосконалення військових знань та практичних навиків військовозобов'язаних". Збори акумулюють усі райони області.
Крім того, у Жлобинському районі області з 28 червня по 16 липня заплановані військові збори з військовозобов'язаними, призначеними до територіальних військ.
За словами Кривоносова, у цей період відпрацьовуватимуться питання "організації охорони та оборони об'єктів територіальної оборони, виконання заходів військового стану, а також боротьби з диверсійно-розвідувальними групами".
Видання зазначає, що територіальна оборона у регіонах практикується з 2002 року, а збори проходять "планово щороку" під егідою місцевої влади.
Передісторія:
- 26 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.
- 27 травня Лукашенко доручив створити у країні "народне ополчення".
- Також повідомлялося, що білоруські рятувальники проходять підготовку для дій у "особливих умовах" та найближчими тижнями отримають зброю.
- Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів. Крім того, Білорусь постачає Росії зброю.