Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.

Джерело: Беларускі Гаюн, російське видання "РІА Новини"

Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.

Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу".

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Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

Борисівський (227-й) до 28.05;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 28.05;

Гозька (під Гродно) до 28.05;

Брестський до 28.05;

Репище (Осиповичі) до 27.05;

Мар'їна Гірка до 28.05;

Лосвідо (під Вітебськом) до 28.05;

Німан (під Березівкою) до 27.05;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 28.05;

Чепелево (під Слонімом) до 28.05;

Доманове (під Івацевичами) до 27.05;

Стрільбище під Старими Дорогами до 27.05;

Заслонове (під Лепелем) до 28.05.

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