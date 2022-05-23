Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні
Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.
Джерело: Беларускі Гаюн, російське видання "РІА Новини"
Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.
Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.
Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.
Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.
У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу".
Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:
- Борисівський (227-й) до 28.05;
- Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 28.05;
- Гозька (під Гродно) до 28.05;
- Брестський до 28.05;
- Репище (Осиповичі) до 27.05;
- Мар'їна Гірка до 28.05;
- Лосвідо (під Вітебськом) до 28.05;
- Німан (під Березівкою) до 27.05;
- Обуз-Лісовий (під Барановичами) 28.05;
- Чепелево (під Слонімом) до 28.05;
- Доманове (під Івацевичами) до 27.05;
- Стрільбище під Старими Дорогами до 27.05;
- Заслонове (під Лепелем) до 28.05.
Нагадаємо:
- Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.
- Британська розвідка повідомила, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.
- При цьому Білорусь скеровувала до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі РБ хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.
- Таким чином, українські захисники змушені тримати великий контингент на кордоні із Білоруссю, замість того, щоб посилити позиції на сході країни. Крім того, російські загарбники активізувалися у молдовському Придністров'ї.
- 4 травня після переговорів Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, білоруське міністерство оборони розпочало раптову перевірку військ. Один ракетний дивізіон розгорнув потужності в Бресті на межі кордонів з Україною й Польщею. Військову техніку помітили також у напрямку кордону з Литвою.