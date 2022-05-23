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Білорусь продовжила свої військові навчання на кордоні

Мазуренко Альона Понеділок, 23 травня 2022, 15:54
ФОТО: GETTY

Збройні сили Білорусі продовжили навчання на кордоні з Україною та західними країнами як мінімум до 28 травня.

Джерело: Беларускі Гаюн, російське видання "РІА Новини"

Деталі: Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах.

Крім того, 22 травня у Білорусі перекинули три ОТРК "Іскандер" до кордону з Україною.

Також проходить підготовка до масштабного навчання у червні. У тому числі надсилають повістки цивільним у запасі.

Зазначається, що незважаючи на збільшення часу навчання на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до жодних наступальних військових дій, але стала більш підготовленою для оборони.

У міноборони Білорусі повідомили, що в їхній армії розпочався черговий етап "перевірки сил реагування", він включає зняття озброєння та техніки зі зберігання та проведення з нею "контрольного пробігу".

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Повідомляється, що призов військовозобов'язаних у Білорусі не передбачається.

 

Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так:

  • Борисівський (227-й) до 28.05;
  • Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 28.05;
  • Гозька (під Гродно) до 28.05;
  • Брестський до 28.05;
  • Репище (Осиповичі) до 27.05;
  • Мар'їна Гірка до 28.05;
  • Лосвідо (під Вітебськом) до 28.05;
  • Німан (під Березівкою) до 27.05;
  • Обуз-Лісовий (під Барановичами) 28.05;
  • Чепелево (під Слонімом) до 28.05;
  • Доманове (під Івацевичами) до 27.05;
  • Стрільбище під Старими Дорогами до 27.05;
  • Заслонове (під Лепелем) до 28.05.

Нагадаємо: 

  • Білоруські збройні сили посилено ведуть розвідку і розгортають додаткові підрозділи у прикордонних районах.
  • Британська розвідка повідомила, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні в Україні.
  • При цьому Білорусь скеровувала до кордону з Україною "сили спецоперацій", бо в генштабі РБ хочуть реагувати на "загрозу" з боку Збройних сил України вздовж кордону.
  • Таким чином, українські захисники змушені тримати великий контингент на кордоні із Білоруссю, замість того, щоб посилити позиції на сході країни. Крім того, російські загарбники активізувалися у молдовському Придністров'ї.
  • 4 травня після переговорів Лукашенка з російським президентом Володимиром Путіним, білоруське міністерство оборони розпочало раптову перевірку військ. Один ракетний дивізіон розгорнув потужності в Бресті на межі кордонів з Україною й Польщею. Військову техніку помітили також у напрямку кордону з Литвою.

Теми: БілорусьУкраїнакордонЗбройні сили
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