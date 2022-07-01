Рада призначила нового омбудсмена
П'ятниця, 1 липня 2022, 13:07
Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини.
Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Железняка: "За - 250 голосів".
Деталі: Нардеп оприлюднив голосування по фракціях:
- "Слуга народу" - 181
- "ЄС" - 0
- "Батьківщина" - 10
- "Платформа за життя та мир" - 14
- "За майбутнє" - 9
- "Голос" - 8
- "Довіра" - 12
- "Відновлення України" - 3
- Позафракційні - 13
Довідково: "Чесно" оприлюднили факти про Лубінця.
У Раду обирався тричі як мажоритарник: у 2010-му від "Фронту змін", у 2014-му від "БПП" та ц 2019-му як самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Нині нардеп входить до депутатської групи "За майбутнє".
Тричі ловився на кнопкодавстві, а також неодноразово — на гречкосійстві.
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Передісторія:
- 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
- У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.
- 21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини. 28 червня його кандидатуру підтримав профільний комітет.