Рада призначила нового омбудсмена

Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини.

Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "За - 250 голосів".

Деталі: Нардеп оприлюднив голосування по фракціях:

"Слуга народу" - 181

"ЄС" - 0

"Батьківщина" - 10

"Платформа за життя та мир" - 14

"За майбутнє" - 9

"Голос" - 8

"Довіра" - 12

"Відновлення України" - 3

Позафракційні - 13

Довідково: "Чесно" оприлюднили факти про Лубінця.

У Раду обирався тричі як мажоритарник: у 2010-му від "Фронту змін", у 2014-му від "БПП" та ц 2019-му як самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Нині нардеп входить до депутатської групи "За майбутнє".

Тричі ловився на кнопкодавстві, а також неодноразово — на гречкосійстві.

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