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Рада призначила нового омбудсмена

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 13:07
Рада призначила нового омбудсмена
фото лубінця з фейсбук

Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини.

Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "За - 250 голосів".

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Деталі: Нардеп оприлюднив голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 181
  • "ЄС" - 0
  • "Батьківщина" - 10
  • "Платформа за життя та мир" - 14
  • "За майбутнє" - 9
  • "Голос" - 8
  • "Довіра" - 12
  • "Відновлення України" - 3
  • Позафракційні - 13

Довідково: "Чесно" оприлюднили факти про Лубінця.

У Раду обирався тричі як мажоритарник: у 2010-му від "Фронту змін", у 2014-му від "БПП" та ц 2019-му як самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Нині нардеп входить до депутатської групи "За майбутнє".

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Тричі ловився на кнопкодавстві, а також неодноразово — на гречкосійстві.

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Передісторія:

  • 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
  • У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.
  • 21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини. 28 червня його кандидатуру підтримав профільний комітет.

Теми: омбудсменВерховна Рада
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