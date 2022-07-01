Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада призначила нового омбудсмена

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 13:07
фото лубінця з фейсбук

Верховна Рада призначила Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини.

Джерело: нардеп "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "За - 250 голосів".

Деталі: Нардеп оприлюднив голосування по фракціях:

  • "Слуга народу" - 181
  • "ЄС" - 0
  • "Батьківщина" - 10
  • "Платформа за життя та мир" - 14
  • "За майбутнє" - 9
  • "Голос" - 8
  • "Довіра" - 12
  • "Відновлення України" - 3
  • Позафракційні - 13

Довідково: "Чесно" оприлюднили факти про Лубінця.

У Раду обирався тричі як мажоритарник: у 2010-му від "Фронту змін", у 2014-му від "БПП" та ц 2019-му як самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Нині нардеп входить до депутатської групи "За майбутнє".

Тричі ловився на кнопкодавстві, а також неодноразово — на гречкосійстві.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду

Передісторія:

  • 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.
  • У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.
  • 21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини. 28 червня його кандидатуру підтримав профільний комітет.

Теми: омбудсменВерховна Рада
Головне сьогодні

Тайра розповіла про російський полон і де її тримали

Кім про евакуацію з прифронтових районів Миколаївщини: Ледь не палками виганяємо

США дають Україні дві системи ППО NASAMS і снаряди для HIMARS

відеоРосіяни після "жесту доброї волі" обстріляли Зміїний фосфорними бомбами – Залужний

ЗСУ відбили спробу розвідки боєм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Понад 30 продавців зброї в РФ уникли західних санкцій – Reuters

Усі новини...
омбудсмен
Позиція правозахисників щодо інституту Уповноваженого ВРУ з прав людини
Комітет Ради схвалив кандидатуру Лубінця на заміну Денісовій
Від facebook до допитів. Чому омбудсмен Денісова втратила посаду
Останні новини
04:43
У Миколаєві лунають потужні вибухи – мер
03:48
У Чорному морі ворог посилився 3 великими десантними кораблями – ОК "Південь"
03:08
Південь: ЗСУ знищили 27 окупантів, ворожі склади боєприпасів і техніку
02:47
Пентагон озвучив причину відступу росіян зі Зміїного
02:10
Зв'язок між МАГАТЕ і ЗАЕС відновлено – "Енергоатом"
01:26
Окупанти почали роздавати російські паспорти в Донецьку
01:10
У липні Радбез ООН збереться щодо України та продовольчої кризи
00:40
відеоЧерез ворожі обстріли у Бахмуті – 5 поранених, серед них – дитина
00:15
фотоЗа день росіяни випустили понад 270 мін, ракет і снарядів по Сумщині – Живицький
23:49
Зеленський подякував Байдену за нову допомогу: Суттєво посилить нашу ППО
Усі новини...