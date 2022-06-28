Комітет Ради схвалив кандидатуру Лубінця на заміну Денісовій

Профільний комітет Верховної Ради підтримав кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Джерело: Facebook-сторінка парламентського комітету з прав людини

Деталі: Вказано, що на засіданні 27 червня члени комітету затвердили висновок щодо відповідності кандидатури Лубінця на посаду омбудсмана.

Зазначено, що причин, які перешкоджають зайняттю ним цієї посади, виявлено не було.

Нагадаємо: Як писала УП, член депутатської групи "За майбутнє" Лубінець керує у Верховній Раді групою народних депутатів зі сфери впливу ексміністра МВС Арсена Авакова.

Що було раніше:

31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову.

У відповідь на це Денісова заявила, що оскаржуватиме в суді своє звільнення з цієї посади.

21 червня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що вніс до Верховної Ради кандидатуру нардепа Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого ВРУ з прав людини.

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