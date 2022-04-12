Замість Ситника з 16 квітня НАБУ очолюватиме його заступник Углава

Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, після цього його обов'язки виконуватиме перший заступник Гізо Углава

Джерело: пресслужба НАБУ в коментарі УП

Дослівно: "Повноваження Артема Ситника на посаді директора НАБУ спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річній термін, визначений законом України "Про Національне антикорупційне бюро України".

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Відтоді обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава".

Деталі: 12 квітня в мережі з'явилася інформація, буцімто Артем Ситник вже не є директором НАБУ.

Нагадаємо: Навесні 2022 року має відбутися конкурс з обрання директора НАБУ. Антикорупційники раніше застерігали, що чинна влада спробує затягнути цей процес за тією ж схемою, за якою вже понад рік перешкоджає обранню нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.