Канада вернет Германии турбину "Северного потока" – СМИ

Канада согласилась передать Германии турбину Siemens, необходимую для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток".

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление министра природных ресурсов Канады Джонатана Вилкинсона

Детали: В заявлении, обнародованном в субботу, Вилкинсон заявил, что разрешение на передачу было выдано после длительных обсуждений с "нашими европейскими друзьями и союзниками", а также с Международным энергетическим агентством.

Реклама:

"Канада предоставит ограниченное во времени и отозванное разрешение Siemens Canada на возвращение отремонтированной турбины "Северного потока-1" в Германию", - говорится в заявлении Вилкинсона.

"При отсутствии необходимого снабжения природным газом экономика Германии пострадает от значительных трудностей, а сами немцы будут под угрозой того, что с приближением зимы не смогут отапливать свои дома", – отмечается в документе.

Ранее немецкие чиновники призвали Канаду найти способ вернуть турбину, опасаясь, что Россия использует эту проблему в качестве повода для закрытия "Северного потока" и лишит Германию способности заполнить свои резервуары для хранения газа перед зимой.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявил, что решение о передаче Германии турбины Siemens, необходимой для возобновления полноценной работы российского газопровода "Северный поток", еще не принято.

Нагадаємо: Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила, что Канада намерена ввести новые санкции в связи с неоправданным вторжением России в Украину.