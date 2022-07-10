Відповідальна за Україну у Конгресі вступилася за Зеленського, звинувативши Спартц у підігруванні Путіну

Марсі Каптур, співголова групи на підтримку України в Конгресі США, підтримала президента Володимира Зеленського та звинуватила свою колегу Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Путіну.

Про це повідомляє "Європейська правда", яка ознайомилась із заявою Каптур.

Каптур, яка належить до Демократичної партії, наголосила на тому, що Конгрес США на чолі з групою підтримки України переважною більшістю членів з обох партій ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захистити батьківщину та припинити жорстоку війну Росії.

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"Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання", - заявила Каптур, маючи на увазі публічну позицію Вікторію Спартц.

Каптур наголосила, що рівень та масштаби співпраці США з офісом президента Зеленського "не дають підстав сумніватися у лояльності будь-якого чиновника" та звинуватила Спартц у грі на руку Путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають Путіну та його пропагандистам. Сполучені Штати віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга, ніж Сполучені Штати", - запевнила Каптур.

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Вона додала, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб покласти край війні.

Каменем спотикання між двома американками українського походження стали підозри й звинувачення до Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, Вікторія Спартц у п’ятницю звернулася до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

У МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".

У відповідь Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен вирішити проблему" Андрія Єрмака, і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.