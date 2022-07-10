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Ответственная за Украину в Конгрессе обвинила Спартц в подыгрывании Путину

"Европейская правда"Воскресенье, 10 июля 2022, 09:24
Марси Каптур, фото - Facebook Representative Marcy Kaptur

Марси Каптур, сопредседатель группы в поддержку Украины в Конгрессе США, поддержала президента Владимира Зеленского и обвинила свою коллегу Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда", ознакомившаяся с заявлением Каптур.

Каптур, которая принадлежит к Демократической партии, отметила, что Конгресс США во главе с группой поддержки Украины подавляющим большинством членов из обеих партий инициировал поддержку Украины в ее героических усилиях защитить родину и прекратить жестокую войну России.

"Хотя некоторые члены могут стремиться посеять разногласия и разжечь напряженность, в целом, Конгресс Соединенных Штатов твердо поддерживает президента Зеленского и его руководство, в то время как Украина борется за свое выживание", - заявила Каптур, имея в виду публичную позицию Викторию Спартц.

Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника" и обвинила Спартц в игре на руку Путину.

"Те, кто распространяет дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам. Соединенные Штаты отданы победе Украины, и у украинского народа нет большего друга, чем у Соединенных Штатов", - заверила Каптур.

Она добавила, что США как союзники продолжат работать бок о бок с президентом Зеленским и его офисом, чтобы положить конец войне.

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Камнем преткновения между двумя американками украинского происхождения стали подозрения и обвинения Андрею Ермаку.

Как сообщалось, Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

В МИДе раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США".

В ответ Спартц заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака, и призвала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

Темы: СШААндрей ЕрмакЗеленскийвойна
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