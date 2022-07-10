У Зеленського заявили, що претензії до Єрмака – це поки справа американців

Президент Володимир Зеленський не отримував звернень членкині Конгресу США Вікторії Спартц щодо необхідності вирішити "проблему" керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: речник президента України Сергій Никифоров кореспонденту "Суспільного"

Пряма мова: "Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули".

Реклама:

Передісторія: