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У Зеленського заявили, що претензії до Єрмака – це поки справа американців

Олена РощінаНеділя, 10 липня 2022, 15:17
У Зеленського заявили, що претензії до Єрмака – це поки справа американців
Андрій Єрмак, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський не отримував звернень членкині Конгресу США Вікторії Спартц щодо необхідності вирішити "проблему" керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Джерело: речник президента України Сергій Никифоров кореспонденту "Суспільного"

Пряма мова: "Це справа американської депутатки і американського президента. Дамо їм самим розібратися. Там звучать якісь звинувачення. Якщо Вікторія Спартц має докази своїх звинувачень, нехай оприлюднює їх. Поки, окрім звинувачень однієї із сотень цих депутатів, ми нічого не почули".

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Передісторія: 

  • Членкиня Палати представників США Вікторія Спартц звернулася з листом до президента США Джо Байдена про необхідність перевірити, чи є так звані "російські зв’язки" в очільника Офісу президента Андрія Єрмака. 
  • Речник МЗС України Олег Ніколенко порадив Вікторії Спартц "полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни".
  • У відповідь на заяву МЗС Спартц на своєму сайті опублікувала список претензій до Андрія Єрмака, щоб президент Володимир Зеленський вирішив питання із ним. Зокрема, вона закидає Єрмаку невдалі мирні перемовини з РФ перед війною й швидку окупацію Херсону.
  • Співголова групи підтримки України в Конгресі США Марсі Каптур підтримала президента Володимира Зеленського та звинуватила Вікторію Спартц у необачній допомозі президенту Росії Володимиру Путіну.
  • Український конгресовий комітет Америки засудив спроби підірвати довіру між США та Україною після заяв членкині Палати представників Вікторії Спартц.

Теми: Офіс президентаЗеленськийАндрій ЄрмакСША
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