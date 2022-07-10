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У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев

Елена РощинаВоскресенье, 10 июля 2022, 15:17
У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский не получал обращений члена Конгресса США Виктории Спартц о необходимости решить "проблему" руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров корреспонденту "Суспільне"

Прямая речь: "Это дело американского депутата и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали".

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Предыстория:

  • Член Палаты представителей США Виктория Спартц обратилась с письмом к президенту США Джо Байдену о необходимости проверить, есть ли так называемые "российские связи" у главы Офиса президента Андрея Ермака.
  • Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко посоветовал Спартц "оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны".
  • В ответ на заявление МИД Спартц на своем сайте опубликовал список претензий к Андрею Ермаку, чтобы президент Владимир Зеленский решил вопрос с ним. В частности, она упрекает Ермака за неудачные мирные переговоры с РФ перед войной и быструю оккупацию Херсона.
  • Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур поддержала президента Владимира Зеленского и обвинила Викторию Спартц в опрометчивой помощи президенту России Владимиру Путину.
  • Украинский конгрессный комитет Америки осудил попытки подорвать доверие между США и Украиной после заявлений члена Палаты представителей Виктории Спартц.

Темы: Офис президентаЗеленскийАндрей ЕрмакСША
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