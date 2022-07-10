У Зеленского заявили, что претензии к Ермаку – это пока дело американцев

Президент Владимир Зеленский не получал обращений члена Конгресса США Виктории Спартц о необходимости решить "проблему" руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Источник: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров корреспонденту "Суспільне"

Прямая речь: "Это дело американского депутата и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их. Пока, кроме обвинений одной из сотен этих депутатов, мы ничего не услышали".

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