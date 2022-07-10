Морпіхи показали британські бронемашини Mastiff у дії

Військово-морські сили ЗСУ опублікували відео використання британських бронемашин Mastiff.

Джерело: ВМС ЗСУ в Facebook, Сухопутні війська ЗСУ в Telegram

Дослівно: "Робота морської піхоти у поєднанні з британським Mastiff".

Деталі: Як зазначається на сторінці Сухопутних військ, машина Mastiff здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу.

Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Що передувало: Британія вирішила передати Україні щонайменш 120 броньованих машин. З них 80 - машини Mastiff, Husky та Wolfhound, призначені для транспортування особового складу у зоні бойових дій. Ще 40 машин адаптовані для ведення розвідки на місці бою та інших цілей.

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У квітні повідомлялося, що українські військові вже почали вивчати бронетранспортери, які Британія передає Україні, навчання відбувалося на території Британії.

28 червня міністр оборони Олексій Резніков назвав Mastiff серед техніки, яку вже опанували українські військові.

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