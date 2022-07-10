Морпехи показали британские бронемашины Mastiff в действии

Военно-морские силы ВСУ опубликовали видео использования британских бронемашин Mastiff.

Источник: ВМС ВСУ в Facebook, Сухопутные войска ВСУ в Telegram

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Дословно: "Работа морской пехоты в сочетании с британским Mastiff".

Детали: Как отмечается на странице Сухопутных войск, машина Mastiff способна перевозить восемь военнослужащих и два члена экипажа.

Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62 мм до 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.

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Что предшествовало: Британия решила передать Украине не менее 120 бронированных машин. Из них 80 – машины Mastiff, Husky и Wolfhound, предназначены для транспортировки личного состава в зоне боевых действий. Еще 40 машин адаптированы для разведки на месте боя и других целей.

В апреле сообщалось, что украинские военные уже начали изучать бронетранспортеры, которые Великобритания передает Украине, обучение проходило на территории Британии.

28 июня министр обороны Алексей Резников назвал Mastiff среди техники, которой уже овладели украинскими военные.

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