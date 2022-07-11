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Сєвєродонецьк: Окупанти перефарбували стелу на в'їзді в колір російського прапора

Анастасія КалатурПонеділок, 11 липня 2022, 03:29
ФОТО: риа новости

Стелу на в'їзді до Сєвєродонецька перефарбували в кольори російського прапора.

Джерело: пропагандистське російське видання "РИА Новости"

Деталі: Стверджується, нібито стелу перефарбували "активісти" на "прохання мешканців Сєвєродонецька".

Нагадаємо: З 25 червня Сєвєродонецьк під окупацією росіян. Вони намагаються наводити там свої порядки, призначили "коменданта" і збирають "актив".

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Теми: СєвєродонецьквійнаРосія
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