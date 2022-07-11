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ISW: Росіяни посилюють удари біля Бахмута, хочуть відрізати місто

Анастасія КалатурПонеділок, 11 липня 2022, 05:33
ФОТО: GETTY

Росіяни імовірно посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Уточнюється, що хоча росіяни мають "оперативну паузу", вони беруть участь в операціях, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену та безуспішну наземну атаку на північ від Донецька та обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Також ISW пише, що російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі загони та бойові організації ПВК, які частково складаються з літніх чоловіків та злочинців.

 Нагадаємо: Минулої доби найбільш гарячою точкою на Донеччині був  Бахмутський район. Під обстрілами опинилися Торецька, Соледарська і Сіверська громади. 

Теми: війнаРосія
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