ISW: Россияне усиливают удары возле Бахмута, хотят отрезать город

Россияне предположительно усиливают артиллерийские и ракетные удары западнее Бахмута, чтобы изолировать город от линий коммуникаций.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Уточняется, что хотя у россиян есть "оперативная пауза", они участвуют в операциях, чтобы подготовить условия для будущих наступлений.

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В частности, россияне провели ограниченную и безуспешную наземную атаку к северу от Донецка и ограниченные разведывательные операции к северо-западу от Славянска.

Также ISW пишет, что российское военное руководство продолжает формировать специальные добровольческие отряды и боевые организации ПИК, частично состоящие из пожилых мужчин и преступников.

Напомним: За прошедшие сутки наиболее горячей точкой в Донецкой области был Бахмутский район. Под обстрелами оказались Торецкая, Соледарская и Северская громады.