Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Часів Яр: кількість загиблих зросла до 20

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 13:16
Часів Яр: кількість загиблих зросла до 20
фото дснс

Станом на 08:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло 20 людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Наразі врятовано з-під завалів 6 людей.

Реклама:

За даними рятувальників, вже розчистили та розібрали близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку.

Встановлено мовний контакт з двома людьми, які перебувають під завалами.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом врятовано вже 8 людей.

Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.

Російські окупанти завдали удару "Іскандерами".

Теми: Донецька областьобстрілДСНСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: