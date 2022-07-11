Часів Яр: кількість загиблих зросла до 20

Станом на 08:45 11 липня внаслідок ракетного удару по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинуло 20 людей.

Джерело: ДСНС

Деталі: Наразі врятовано з-під завалів 6 людей.

За даними рятувальників, вже розчистили та розібрали близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку.

Встановлено мовний контакт з двома людьми, які перебувають під завалами.

Оновлено: Пізніше стало відомо, що тіла ще двох загиблих дістали з-під завалів.

Тим часом врятовано вже 8 людей.

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Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.

Російські окупанти завдали удару "Іскандерами".