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Часов Яр: количество погибших возросло до 20

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 13:16

По состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 20 человек.

Источник: ГСЧС

Детали: Спасены из-под завалов 6 человек.

По данным спасателей, расчистили и разобрали около 137 тонн разрушенных элементов дома.

Установлен речевой контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.

Обновлено: Позже стало известно, что тела еще двух погибших извлекли из-под завалов.

Тем временем спасены уже 8 человек.

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Что предшествовало: По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области погибли 15 человек, пострадали 6 человек. Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.

Темы: Донецкая областьобстрелГСЧСвойна
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