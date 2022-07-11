Часов Яр: количество погибших возросло до 20
Понедельник, 11 июля 2022, 13:16
По состоянию на 08:45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 20 человек.
Источник: ГСЧС
Детали: Спасены из-под завалов 6 человек.
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По данным спасателей, расчистили и разобрали около 137 тонн разрушенных элементов дома.
Установлен речевой контакт с двумя людьми, находящимися под завалами.
Обновлено: Позже стало известно, что тела еще двух погибших извлекли из-под завалов.
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Тем временем спасены уже 8 человек.
Что предшествовало: По последним данным ГСЧС, в результате ракетного удара по 5-этажке в населенном пункте Часов Яр в Донецкой области погибли 15 человек, пострадали 6 человек. Ранее глава Донецкой ОВА сообщал, что под завалами могут находиться 24 человека.