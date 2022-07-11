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"Все горить": нацгвардійці показали, якими були бої за Сєвєродонецьк

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 липня 2022, 11:34
Все горить: нацгвардійці показали, якими були бої за Сєвєродонецьк
скриншот

Національна гвардія України оприлюднила нові кадри жорстоких боїв за населені пункти Луганщини, зокрема Рубіжне й Сєвєродонецьк.

Джерело: пресцентр НГУ

Деталі: Відео змонтоване із записів, які знімали на телефони бійці НГУ під час жорстких боїв. У Рубіжному нацгвардійці тримали оборону з початку березня до середини травня, у Сєвєродонецьку – з початку травня і до 24 червня.

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На ньому зафіксовано зокрема стерту з землі російськими окупантами цивільну інфраструктуру українських міст та спалену в боях військову техніку.

Нацгвардійці задокументували, як проходили вуличні бої у палаючих від  обстрілів містах, ями у кілька метрів глибиною від прильотів авіаційних бомб, і як іноді вдавалося навіть розігріти сніданок, коли довго не було змоги повернутися на базу.

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Дослівно: "У тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 орків убитими та близько 1500 пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку, що їх українські воїни перетворили на м'ясорубку для російського загарбника.

Ніколи не забудемо оборону цих населених пунктів і вічно шануватимемо тих героїв, що склали життя за Україну і перемогу".

Теми: СєвєродонецькЛуганська область
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