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"Все горит": нацгвардейцы показали, какими были бои за Северодонецк

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 11:34
скриншот

Национальная гвардия Украины обнародовала новые кадры жестоких боев за населенные пункты Луганщины, в частности, Рубежное и Северодонецк.

Источник: пресс-центр НГУ

Детали: Видео смонтировано из записей, которые делали на телефоны бойцы НГУ во время жестоких боев. В Рубежном нацгвардейцы держали оборону с начала марта по середину мая, в Северодонецке – с начала мая и по 24 июня.

На них зафиксирована в частности стертая с земли российскими оккупантами гражданская инфраструктура украинских городов и сожженная в боях военная техника.

Нацгвардейцы задокументировали, как проходили уличные бои в горящих от обстрелов городах, ямы в нескольких метрах глубиной от прилетов авиационных бомб, и как иногда удавалось даже разогреть завтрак, когда долго не было возможности вернуться на базу.

Дословно: "В тех боях враг потерял более 300 единиц бронированной техники, около 1000 орков убитыми и около 1500 ранеными в Рубежном и Северодонецке, которые украинские воины превратили в мясорубку для российского захватчика.

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Никогда не забудем оборону этих населенных пунктов и будем вечно чтить тех героев, которые сложили жизнь за Украину и победу".

Темы: СеверодонецкЛуганская область
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