Путін та Лукашенко по телефону поговорили про війну в Україні та транзит до Калінінграда

Президент країни-агресора Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову, під час якої обговорили обмеження на транзит в Калінінград та війну в Україні.

Джерело: Telegram-канал "Пул Первого"

Дослівно: "Глави держав обговорили калінінградський транзит, перебіг спеціальної військової операції, ситуацію на пострадянському просторі, постачання російських енергоносіїв до Європи, будівництво білоруського порту, питання оборони Білорусі та Росії".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що тема транзиту до Калінінграда стала однією з основних. Про обговорення війни в Україні подробиць не повідомляється. Також Путін та Лукашенко поговорили про забезпечення оборони та безпеки двох країн. Крім того, Путін сказав, що Росія готова виконати свої забов’язання по поставкам енергоносіїв до Європи. Піднімалась теми постачання білоруських товарів через порти Санкт- Петербурга та будівництво білоруського порту в Бронці.

Що було раніше:

Путін і Лукашенко зустрічались 23 червня у Підмосков'ї. Вони мали зустрітись також на Форумі регіонів Союзної держави 30 червня у Білорусі, але тоді Путні відмінив свою поїздку.

2 липня Лукашенко заявив, що у союзі Білорусі та Росії вже давно створено єдину армію, і що він "давно визначив" участь Білорусі у війні РФ проти України.