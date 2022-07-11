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Путин и Лукашенко по телефону поговорили о войне в Украине и транзите в Калининград

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 12:32
Путин и Лукашенко по телефону поговорили о войне в Украине и транзите в Калининград
скриншот

Президент страны агрессора Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили ограничения на транзит в Калининград и войну в Украине.

Источник: Telegram-канал "Пул Первого"

Дословно: "Главы государств обсудили калининградский транзит, ход специальной военной операции, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки российских энергоносителей в Европу, строительство белорусского порта, вопросы обороны Беларуси и России".

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Детали: Сообщается, что тема транзита в Калининград стала одной из основных. Об обсуждении войны в Украине подробностей не сообщается.
Путин и Лукашенко также поговорили об обеспечении обороны и безопасности двух стран. Кроме того, Путин сказал, что Россия готова выполнить свои обязательства по поставкам энергоносителей в Европу.
Поднималась тема поставок белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга и строительство белорусского порта в Бронке.

Что предшествовало:

  • Путин и Лукашенко встречались 23 июня в Подмосковье. Они должны были встретиться также на Форуме регионов Союзного государства 30 июня в Беларуси, но тогда Путин отменили свою поездку.
  • 2 июля Лукашенко заявил, что в союзе Беларуси и России уже давно создана единая армия, и что он "давно определил" участие Беларуси в войне РФ против Украины.

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Темы: войнаПутинЛукашенко
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