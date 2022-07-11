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Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя – мер

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 13:14

Росіяни заблокували один з районів Мелітополя, через що місцеві мешканці не можуть звідти виїхати. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою". 

Деталі: Станом на 12:00 обставини події з’ясовуються. 

Нагадаємо: 

  • З метою підготовки до "референдуму" у Мелітополі окупанти шантажем примушують мешканців міста міняти паспорти та номерні знаки на власних автомобілях. 
  • 3 липня на знищеній Збройними силами України військовій базі у Мелітополі загинуло понад 200 окупантів.

Теми: МелітопольвійнаРосія
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