Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя – мер

Росіяни заблокували один з районів Мелітополя, через що місцеві мешканці не можуть звідти виїхати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою".

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Деталі: Станом на 12:00 обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо:

З метою підготовки до "референдуму" у Мелітополі окупанти шантажем примушують мешканців міста міняти паспорти та номерні знаки на власних автомобілях.

3 липня на знищеній Збройними силами України військовій базі у Мелітополі загинуло понад 200 окупантів.