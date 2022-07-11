Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя – мер

Росіяни заблокували один з районів Мелітополя, через що місцеві мешканці не можуть звідти виїхати.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою".

Деталі: Станом на 12:00 обставини події з’ясовуються.

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