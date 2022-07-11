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Оккупанты заблокировали крупнейший жилой район Мелитополя – мэр

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 13:14

Россияне заблокировали один из районов Мелитополя, из-за чего местные жители не могут выехать оттуда. 

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой".

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Детали: По состоянию на 12:00 обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним:

  • С целью подготовки к "референдуму" в Мелитополе оккупанты шантажом заставляют жителей города менять паспорта и номерные знаки на собственных автомобилях.
  • 3 июля на уничтоженной Вооруженными силами Украины военной базе в Мелитополе погибли более 200 оккупантов.

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Темы: МелитопольвойнаРосcия
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