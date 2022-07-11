Оккупанты заблокировали крупнейший жилой район Мелитополя – мэр

Россияне заблокировали один из районов Мелитополя, из-за чего местные жители не могут выехать оттуда.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Только что стало известно, что оккупанты заблокировали проезд и выезд на Новый Мелитополь. Десятки тысяч жителей спального микрорайона отрезали от города, аргументируя свои действия найденной взрывчаткой".

Детали: По состоянию на 12:00 обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним: