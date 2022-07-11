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У Києві нічим дихати: рятувальники назвали причину запаху гару

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 14:13

У понеділок, 11 липня, у Києві з самого ранку відчувається запах гару у повітрі. 

Джерело: ДСНС у Telegram, КМДА з посиланням на дані Управління екології та природних ресурсів.

Деталі: За інформацією рятувальників, у столиці сьогодні немає серйозних пожеж, однак на півночі області, у Новій Греблі Бородянської ОТГ, тліють торфовища. Служба порадила киянам щільно закрити вікна та двері.

Дослівно: "Вітер несе запах диму у бік столиці. Показники повітря в межах норми".

Деталі: За даними КМДА, станом на 8:00 на лівому березі Києва зафіксовано низький рівень забрудненості повітря, на правому - середній. 

Дослівно: "Зважаючи на стан повітря на правому березі, люди, у яких спостерігаються проблеми зі здоров’ям, можуть відчувати незначний дискомфорт. Таким групам населення рекомендується тимчасово обмежити прогулянки. В цілому загрози для здоров’я немає".

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Теми: Київекологія
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