В Киеве нечем дышать: спасатели назвали причину запаха гари
В понедельник, 11 июля, в Киеве с самого утра чувствуется запах гари в воздухе.
Источник: ГСЧС в Telegram, КГГА со ссылкой на данные Управления экологии и природных ресурсов.
Детали: По информации спасателей, в столице сегодня нет серьезных пожаров, однако на севере области, в Новой Гребле Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Служба посоветовала киевлянам плотно закрыть окна и двери.
Дословно: "Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы.
Детали: По данным КГГА, по состоянию на 08:00 на левом берегу Киева зафиксирован низкий уровень загрязненности воздуха, на правом - средний.
Дословно: "Учитывая состояние воздуха на правом берегу, люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, могут испытывать незначительный дискомфорт. Таким группам населения рекомендуется временно ограничить прогулки. В целом, угрозы для здоровья нет".
Напомним:
- Ранее жители столицы жаловались на качество воздуха в Киеве, которое ухудшилось из-за пожаров от обстрелов.
- В марте этого года Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха.