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В Киеве нечем дышать: спасатели назвали причину запаха гари

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 14:13

В понедельник, 11 июля, в Киеве с самого утра чувствуется запах гари в воздухе.

Источник: ГСЧС в Telegram, КГГА со ссылкой на данные Управления экологии и природных ресурсов.

Детали: По информации спасателей, в столице сегодня нет серьезных пожаров, однако на севере области, в Новой Гребле Бородянской ОТГ, тлеют торфяники. Служба посоветовала киевлянам плотно закрыть окна и двери.

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Дословно: "Ветер несет запах дыма в сторону столицы. Показатели воздуха в пределах нормы.

Детали: По данным КГГА, по состоянию на 08:00 на левом берегу Киева зафиксирован низкий уровень загрязненности воздуха, на правом - средний.

Дословно: "Учитывая состояние воздуха на правом берегу, люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, могут испытывать незначительный дискомфорт. Таким группам населения рекомендуется временно ограничить прогулки. В целом, угрозы для здоровья нет".

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Темы: Киевэкология
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