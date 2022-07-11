Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Часів Яр: рятувальники побачили під завалами ще п’ять тіл

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 16:05
фото дснс

Станом на 13:55 11 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру виявлено тіла ще 2 загиблих осіб – загальна кількість загиблих зросла до 24.

Джерело: ДСНС

Деталі: За словами ДСНС, візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб.

Врятовано з-під завалів 9 осіб.

Оновлено: Станом на 14:30 з-під завалів витягнули 26 тіл.

Передісторія:

  • Росіяни завдали удару "Іскандерами" по Часовому Яру 10 липня, загинуло 20 людей, ще понад 20 можуть перебувати під завалами.
  • Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру "знищили понад триста націоналістів".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Донецька областьобстрілДСНС
Головне сьогодні

Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

фото, оновлено від 8:51Часів Яр: кількість загиблих зросла до 35

Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"

фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Усі новини...
Донецька область
Росіяни завдали нових ударів по цивільним на Донеччині: є загиблі
На Донеччині заборонили продаж алкоголю – ОВА
"Вбили триста націоналістів": Росія виправдовує ракетний удар по Часовому Яру
Останні новини
13:45
ЄС заморозив російські активи на суму 13,8 млрд євро
13:43
Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом
13:36
Окупанти знову заблокували виїзд із Мелітополя до Запоріжжя - мер
13:30
Легалізували російські кошти: в управління державі перейшли заарештовані 100 мільйонів
13:30
З російського полону звільнили п’ятьох українців, серед них троє цивільних
13:20
Курс валют на 12 липня: готівкова гривня далі слабшає
13:05
Білорусь розпочала нові командно-штабні навчання на кордоні з Україною
12:59
Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"
12:57
ЗМІ показали супутникові знімки наслідків масштабного удару по Новій Каховці
12:54
В Росії підтвердили перший випадок віспи мавп
Усі новини...