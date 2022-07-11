Часів Яр: рятувальники побачили під завалами ще п’ять тіл
Понеділок, 11 липня 2022, 16:05
Станом на 13:55 11 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру виявлено тіла ще 2 загиблих осіб – загальна кількість загиблих зросла до 24.
Джерело: ДСНС
Деталі: За словами ДСНС, візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб.
Врятовано з-під завалів 9 осіб.
Оновлено: Станом на 14:30 з-під завалів витягнули 26 тіл.
Передісторія:
- Росіяни завдали удару "Іскандерами" по Часовому Яру 10 липня, загинуло 20 людей, ще понад 20 можуть перебувати під завалами.
- Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру "знищили понад триста націоналістів".
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