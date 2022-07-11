Часів Яр: рятувальники побачили під завалами ще п’ять тіл

Станом на 13:55 11 липня під час проведення аварійно-рятувальних робіт у п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру виявлено тіла ще 2 загиблих осіб – загальна кількість загиблих зросла до 24.

Джерело: ДСНС

Деталі: За словами ДСНС, візуально спостерігаються тіла 5 загиблих осіб.

Врятовано з-під завалів 9 осіб.

Оновлено: Станом на 14:30 з-під завалів витягнули 26 тіл.

Передісторія:

Росіяни завдали удару "Іскандерами" по Часовому Яру 10 липня, загинуло 20 людей, ще понад 20 можуть перебувати під завалами.

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру "знищили понад триста націоналістів".