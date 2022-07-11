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"Вбили триста націоналістів": Росія виправдовує ракетний удар по Часовому Яру

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 13:59
часів яр, фото дснс

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру в Донецькій області "знищили понад триста націоналістів".

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Російські війська "похвалилися" ударом по Часовому Яру 10 липня, коли вони "Іскандерами" вдарили по гуртожитку. Через це загинуло 20 людей, ще понад 20 можуть перебувати під завалами.

Окупанти кажуть, що влучили у пункт дислокації військових і вбили понад 300 людей.

Дослівно: "Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів".

Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти завдали удару "Іскандерами".

Теми: РосіяпропагандаобстрілДонецька область
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