"Вбили триста націоналістів": Росія виправдовує ракетний удар по Часовому Яру

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру в Донецькій області "знищили понад триста націоналістів".

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Російські війська "похвалилися" ударом по Часовому Яру 10 липня, коли вони "Іскандерами" вдарили по гуртожитку. Через це загинуло 20 людей, ще понад 20 можуть перебувати під завалами.

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Окупанти кажуть, що влучили у пункт дислокації військових і вбили понад 300 людей.

Дослівно: "Високоточною зброєю наземного базування в районі населеного пункту Часів Яр знищено пункт тимчасової дислокації 118-ї бригади територіальної оборони ЗСУ.

Внаслідок удару знищено понад триста націоналістів".

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Що передувало: За останніми даними ДСНС, внаслідок ракетного удару по 5-поверхівці в населеному пункті Часів Яр на Донеччині загинули 15 людей, постраждало 6 осіб. Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що під завалами можуть перебувати 24 людини.

Російські окупанти завдали удару "Іскандерами".