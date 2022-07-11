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Часов Яр: спасатели видят под завалами еще пять тел

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 16:05
фото гсчс

По состоянию на 13:55 11 июля во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в Часовом Яру обнаружены тела еще 2 погибших - общее число погибших возросло до 24.

Источник: ГСЧС

Детали: По словам ГСЧС, визуально наблюдаются тела 5 погибших.

Спасены из-под завалов 9 человек.

Обновлено: По состоянию на 14:30 из-под завалов вытащили 26 тел.

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Темы: Донецкая областьобстрелГСЧС
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