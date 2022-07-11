Часов Яр: спасатели видят под завалами еще пять тел

По состоянию на 13:55 11 июля во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в Часовом Яру обнаружены тела еще 2 погибших - общее число погибших возросло до 24.

Источник: ГСЧС

Детали: По словам ГСЧС, визуально наблюдаются тела 5 погибших.

Спасены из-под завалов 9 человек.

Обновлено: По состоянию на 14:30 из-под завалов вытащили 26 тел.

Предыстория:

Россияне ударили по Часовом Яру 10 июля, погибло 20 людей, еще более 20 могут находиться под завалами.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовом Яру "уничтожили более трёхсот националистов".