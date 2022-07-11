Як читачі УП відновили військову машину

Друзі, якщо пам’ятаєте, місяць тому ми прозвітували про купівлю трьох пікапів для 95 бригади Збройних сил України.

Тоді завдяки вашій підтримці було зібрано 1,05 млн грн, з яких на купівлю заявлених трьох машин по факту ми витратили 900 тис грн.

Залишок в розмірі 150 тис. грн з вашого дозволу було перенаправлено на відновлення пікапа-ветерана, який служив у вищезгаданій 95 бригаді, але вийшов з ладу.

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Зараз ми готові підбити підсумки цієї сторінки.

На минулих вихідних машина нарешті була повністю готова до експлуатації і передана своїм власникам. Це коштувало 72 тис. грн. Таким чином, наразі ми маємо змогу вдруге перенаправити залишок (на цей раз – 78 тис. грн) на потреби фронту.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні наша ціль №1 – збір коштів на 10 пікапів для ЗСУ. Раптом, ви відчуваєте в собі сили наблизити нас до мети, зверніть, будь ласка, увагу на реквізити: МОЖНА ВЗЯТИ ТУТ