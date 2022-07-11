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Як читачі УП відновили військову машину

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 15:16

Друзі, якщо пам’ятаєте, місяць тому ми прозвітували про купівлю трьох пікапів для 95 бригади Збройних сил України.

Тоді завдяки вашій підтримці було зібрано 1,05 млн грн, з яких на купівлю заявлених трьох машин по факту ми витратили 900 тис грн.

Залишок в розмірі 150 тис. грн з вашого дозволу було перенаправлено на відновлення пікапа-ветерана, який служив у вищезгаданій 95 бригаді, але вийшов з ладу.

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Зараз ми готові підбити підсумки цієї сторінки.

На минулих вихідних машина нарешті була повністю готова до експлуатації і передана своїм власникам. Це коштувало 72 тис. грн. Таким чином, наразі ми маємо змогу вдруге перенаправити залишок (на цей раз – 78 тис. грн) на потреби фронту.

 
 
 

ВІДЕО ДНЯ

 

Сьогодні наша ціль №1 – збір коштів на 10 пікапів для ЗСУ. Раптом, ви відчуваєте в собі сили наблизити нас до мети, зверніть, будь ласка, увагу на реквізити: МОЖНА ВЗЯТИ ТУТ

Теми: війнаЗМІ
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