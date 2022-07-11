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Как читатели УП восстановили военную машину

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 15:16

Друзья, если помните, месяц назад мы отчитались о покупке трех пикапов для 95 бригады Вооруженных сил Украины.

Тогда благодаря вашей поддержке было собрано 1,05 млн грн, из которых на покупку заявленных трех машин по факту мы потратили 900 тыс грн.

Остаток в размере 150 тыс грн с вашего разрешения был перенаправлен на восстановление пикапа-ветерана, который служил в вышеупомянутой 95 бригаде, но вышел из строя.

Сейчас мы готовы подвести итоги истории этого автомобиля.

В минувшие выходные машина наконец была полностью готова к эксплуатации и передана своим владельцам. Это стоило 72 тыс грн. Таким образом, мы можем во второй раз перенаправить остаток (на этот раз – 78 тыс грн) на нужды фронта.

 
 
 

Сегодня наша цель №1 – сбор средств на 10 пикапов для ВСУ. Вдруг вы чувствуете в себе силы приблизить нас к цели, обратите, пожалуйста, внимание на реквизиты: МОЖНО ВЗЯТЬ ЗДЕСЬ

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