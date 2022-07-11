СБУ затримала в Одесі зрадника: розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ

Служба безпеки України затримала завербованого російськими спецслужбами агента, завданням якого було встановлювати місця дислокації та переміщення військ ЗСУ, протикорабельних комплексів і систем ППО у причорноморських районах України.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал".

Деталі: Отримані координати росіяни планували використати для серії ракетних ударів на півдні. Зрадник одержував завдання та "звітував" про їх виконання своєму "куратору".

Виявлені позиції українських сил оборони зрадник мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокацій. Він також повинен був сформувати розгалужену агентурну мережу для збору розвідувальної інформації на півдні.

У затриманого виявлено мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, у тому числі таємну переписку з окупантами.

Що було раніше: 7 липня Служба безпеки України повідомила, що знешкодила агента ФСБ РФ, який готувався коригувати ракетні удари по Миколаєву.