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СБУ задержала в Одессе предателя: разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 15:17
СБУ задержала в Одессе предателя: разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ
Фото пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала завербованного российскими спецслужбами агента, задачей которого было устанавление мест дислокации и перемещения войск ВСУ, противокорабельных комплексов и систем ПВО в причерноморских районах Украины.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации они использовали специально созданный анонимный Телеграмм-канал".

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Детали: Полученные координаты россияне планировали использовать для серии ракетных ударов на юге. Предатель получал задание и "отчитывался" об их выполнении своему "куратору".

Обнаруженные позиции украинских сил обороны предатель должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с отметками геолокаций. Он также должен был сформировать разветвленную агентурную сеть для сбора разведывательной информации на юге.

У задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

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Что предшествовало: 7 июля Служба безопасности Украины сообщила, что обезвердила агента ФСБ РФ, который готовился корректировать ракетные удары по Николаеву.

Темы: войнаОдесская областьУкраина
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