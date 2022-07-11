Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На північ від України ударні групи ворога відсутні - прикордонники

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 16:32

Державна прикордонна служба України не фіксує формування ударних груп на кордонах з Білоруссю, а також у Брянській і Курській областях РФ.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу 

Пряма мова: "На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударних груп ворога, які б могли здійснити наступ на Україну, не спостерігається".

Реклама:

Деталі: Однак в прикордонних районах перебувають воєнізовані підрозділи для демонстрації присутності, аби не дозволити ЗСУ перекинути війська на інші напрямки.

Демченко додав, що РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема, протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів прикордонних територій.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на 11 липня над територією Білорусі кружляв російський літак ДРЛО А-50, що допомагав винищувачам наводитися на цілі в Україні.
  • У червні Володимир Зеленський доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях України через можливе вторгнення з боку Білорус.

Теми: кордонБілорусьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
кордон
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
Грузія таки пустила 6 громадян України, яких росіяни вивезли з Херсонщини
З 1 вересня пасажирський транспорт випускатимуть за кордон лише з позначкою екологічності
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: