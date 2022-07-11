На північ від України ударні групи ворога відсутні - прикордонники

Державна прикордонна служба України не фіксує формування ударних груп на кордонах з Білоруссю, а також у Брянській і Курській областях РФ.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу

Пряма мова: "На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударних груп ворога, які б могли здійснити наступ на Україну, не спостерігається".

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Деталі: Однак в прикордонних районах перебувають воєнізовані підрозділи для демонстрації присутності, аби не дозволити ЗСУ перекинути війська на інші напрямки.

Демченко додав, що РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема, протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів прикордонних територій.

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