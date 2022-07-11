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На північ від України ударні групи ворога відсутні - прикордонники

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 16:32

Державна прикордонна служба України не фіксує формування ударних груп на кордонах з Білоруссю, а також у Брянській і Курській областях РФ.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу 

Пряма мова: "На кордонах Сумської та Чернігівської областей формування ударних груп ворога, які б могли здійснити наступ на Україну, не спостерігається".

Деталі: Однак в прикордонних районах перебувають воєнізовані підрозділи для демонстрації присутності, аби не дозволити ЗСУ перекинути війська на інші напрямки.

Демченко додав, що РФ активно використовує засоби радіоелектронної боротьби та продовжує обстрілювати українські міста. Зокрема, протягом тижня зафіксовано близько 130 обстрілів прикордонних територій.

Нагадаємо: 

  • В ніч на 11 липня над територією Білорусі кружляв російський літак ДРЛО А-50, що допомагав винищувачам наводитися на цілі в Україні.
  • У червні Володимир Зеленський доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях України через можливе вторгнення з боку Білорус.

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Теми: кордонБілорусьвійна
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